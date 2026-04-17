Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:15:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Exposition du 1er avril à début octobre 2026

La Villa Arnaga est le musée d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac , qui a fait construire cette villa et l’a habitée jusqu’à sa mort. Plusieurs acteurs et actrices célèbres de la Comédie-Française, notamment Sarah Bernhardt et Coquelin aîné, firent partie de l’entourage de l’auteur, et contribuèrent à son succès en créant ses rôles les plus mémorables.

Les relations entre Rostand et la Comédie-Française constituent une sorte de feuilleton passionnel et compliqué. L’auteur est entré au Répertoire des 1894, avec Les Romanesques et Cyrano de Bergerac en 1938.

La Comédie-Française expose plusieurs œuvres de ses collections, faisant écho aux œuvres et documents de la Villa Arnaga. Les jardins de la Villa Arnaga seront fleuris aux couleurs de la Comédie-Française.

Durée visite 30 min puis visite libre de la villa et jardins. .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr

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English : Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga

L’événement Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains