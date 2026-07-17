Visite de L’Hélice terrestre, L’Hélice terrestre, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Visite de L’Hélice terrestre 19 et 20 septembre L’Hélice terrestre Maine-et-Loire

3€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée au cœur d’un village troglodytique traditionnel, découvrez une sculpture monumentale et étonnante née de la rencontre de l’artiste contemporain Jacques Warminski avec l’univers des troglodytes.

Elle est composée de deux espaces simultanés : l’un souterrain, entièrement creusé dans la roche, l’autre moulé et modelé à ciel ouvert.

La visite est une expérience originale puisqu’elle consiste à se mouvoir dans l’œuvre elle-même, tous les sens en éveil.

Le village traditionnel troglodytique se visite également.

L’Hélice terrestre l’Orbière Saint Georges des Sept Voies 49350 Gennes Val de Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241579592 https://www.heliceterrestre.org Nichée au cœur d’un village troglodytique traditionnel, découvrez une sculpture monumentale et étonnante née de la rencontre de l’artiste Jacques Warminski avec l’univers des troglodytes.

Elle est composée de deux espaces simultanés : l’un souterrain, entièrement creusé dans la roche, l’autre moulé et modelé à ciel ouvert.

La visite est une expérience originale puisqu’elle consiste à se mouvoir dans l’œuvre elle-même, tous les sens en éveil.

Le village troglodytique se visite également. Parking gratuit, buvette

Nichée au cœur d’un village troglodytique traditionnel, découvrez une sculpture monumentale et étonnante née de la rencontre de l’artiste contemporain Jacques Warminski avec l’univers des Elle est …

Etienne Begouen