Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy, Mairie de Vichy, Vichy

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy 19 et 20 septembre Mairie de Vichy Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Hôtel de Ville permettant de découvrir au 1er étage le salon d’honneur, la salle du Conseil municipal, la salle des mariages, le bureau de M. le Maire à l’entre-sol ainsi que les nombreuses oeuvres d’art présentes dans l’Hôtel de Ville.

Diffusion en continu et visionnage d’un diaporama au 1er étage (Salon d’honneur) « Regards sur Vichy » : Bicentenaire de la photographie – Un voyage à travers les collections des Archives municipales.

Mairie de Vichy Place de l’hôtel de Ville, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 17 42 http://ville-vichy.fr Nouvel Ascenseur à l’avant du bâtiment pour personnes à mobilité réduite

**Visite libre de l’Hôtel de Ville** permettant de découvrir au 1er étage le salon d’honneur, la salle du Conseil municipal, la salle des mariages, le bureau de M. le Maire à l’entre-sol ainsi que de…

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