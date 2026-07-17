Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy, Mairie de Vichy, Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy 19 et 20 septembre Mairie de Vichy Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’Hôtel de Ville permettant de découvrir au 1er étage le salon d’honneur, la salle du Conseil municipal, la salle des mariages, le bureau de M. le Maire à l’entre-sol ainsi que les nombreuses oeuvres d’art présentes dans l’Hôtel de Ville.
Diffusion en continu et visionnage d’un diaporama au 1er étage (Salon d’honneur) « Regards sur Vichy » : Bicentenaire de la photographie – Un voyage à travers les collections des Archives municipales.
Mairie de Vichy Place de l’hôtel de Ville, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 17 42 http://ville-vichy.fr Nouvel Ascenseur à l’avant du bâtiment pour personnes à mobilité réduite
**Visite libre de l’Hôtel de Ville** permettant de découvrir au 1er étage le salon d’honneur, la salle du Conseil municipal, la salle des mariages, le bureau de M. le Maire à l’entre-sol ainsi que de…
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