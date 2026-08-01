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Package préparation et récupération Ironman Spa des Célestins Vichy

vendredi 21 août 2026 · Spa des Célestins · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Spa des Célestins
Adresse
111 boulevard des Etats-Unis
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
90 90 90

Vichy

Package préparation et récupération Ironman

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-21

Package de préparation et récupération Ironman
  .

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31  vichy-thermal-spa@vy-resort.com

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English :

Ironman Training and Recovery Package

L’événement Package préparation et récupération Ironman Vichy a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations

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