Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy

vendredi 21 août 2026 · Office de tourisme de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 13:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Et si vous poussiez la porte d’églises que vous n’auriez jamais pensé visiter..



Direction les Gorges de la Sioule à la découverte de fresques médiévales cachées, où chaque mur raconte une histoire oubliée

.

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you stepped inside churches you never thought you’d visit…



Head to the Sioule Gorges to discover hidden medieval frescoes, where every wall tells a forgotten story

L’événement Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations