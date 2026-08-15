Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy
vendredi 21 août 2026 · Office de tourisme de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais
Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Et si vous poussiez la porte d’églises que vous n’auriez jamais pensé visiter..
Direction les Gorges de la Sioule à la découverte de fresques médiévales cachées, où chaque mur raconte une histoire oubliée
.
Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58
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English :
What if you stepped inside churches you never thought you’d visit…
Head to the Sioule Gorges to discover hidden medieval frescoes, where every wall tells a forgotten story
L’événement Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations
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