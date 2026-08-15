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AGENDA · Vichy

Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy

vendredi 21 août 2026 · Office de tourisme de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Office de tourisme de Vichy
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
40 40 40

Vichy

Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Et si vous poussiez la porte d’églises que vous n’auriez jamais pensé visiter..

Direction les Gorges de la Sioule à la découverte de fresques médiévales cachées, où chaque mur raconte une histoire oubliée
  .

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 

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English :

What if you stepped inside churches you never thought you’d visit…

Head to the Sioule Gorges to discover hidden medieval frescoes, where every wall tells a forgotten story

L’événement Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Vichy a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations

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