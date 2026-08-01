Informations pratiques

Vichy

Yoga et aquarelle intuitive

Parcs des Bourins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Célia et Kler Reve associent leur pratique pour inviter à prendre le temps, à explorer votre vie intérieure grâce à un moment de pause dans les Parcs.

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Parcs des Bourins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 82 75 55 kler.reve@lilo.org

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English :

Célia and Kler Reve are combining their practices to invite you to %E0 take some time, %E0 explore your inner life through a moment of respite in the parks.

L’événement Yoga et aquarelle intuitive Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations