Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre Place Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre

Place Saint-Martin Hôtel de Ville & théâtre Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes de deux lieux emblématiques de Montbéliard lors d’une visite exceptionnelle.

Découvrez l’Hôtel de Ville à travers ses espaces les plus prestigieux la salle des mariages, le bureau de Madame le Maire et d’autres lieux habituellement peu accessibles au public.

La visite se poursuit au cœur du magnifique théâtre à l’italienne de Montbéliard. Laissez-vous conter son histoire singulière, admirez son architecture remarquable et explorez, en compagnie des régisseurs de MA scène nationale, les coulisses et les espaces techniques habituellement réservés aux professionnels. Une immersion privilégiée pour découvrir les secrets des métiers du spectacle.

Les visites sont assurées par Madame le Maire, une guide-conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération et le personnel de MA scène nationale.

Réservation obligatoire au 03 81 91 53 83. .

Place Saint-Martin Hôtel de Ville & théâtre Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre

L’événement Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD