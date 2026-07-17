UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Visite de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville Montluçon, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville Montluçon · Montluçon

Visite de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville Montluçon, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville Montluçon
Adresse
Place Jean Jaurès Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Visite de l’Hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.

Hôtel de Ville Montluçon Place Jean Jaurès Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.

©Ministère de la Cuture

À voir aussi à Montluçon (Allier)