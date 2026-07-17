AGENDA · Montluçon
Visite de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville Montluçon, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville Montluçon · Montluçon
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Montluçon Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.
Hôtel de Ville Montluçon Place Jean Jaurès Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.
©Ministère de la Cuture
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