Visite de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville Montluçon, Montluçon

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.

Hôtel de Ville Montluçon Place Jean Jaurès Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.

©Ministère de la Cuture