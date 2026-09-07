Visite de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Institut des Civilisations 19 et 20 septembre Institut des civilisations du Collège de France Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont le thème, cette année, sera celui du Patrimoine en péril, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.

Sur le site Cardinal-Lemoine, situé à quelques minutes du site Marcelin-Berthelot, il sera possible de découvrir l’Institut des Civilisations. Celui-ci regroupe l’ensemble des chaires, des laboratoires et des bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé et des sociétés étudiées par l’anthropologie et l’ethnologie.

Le public pourra accéder au rez-de-jardin du bâtiment, ainsi qu’à la bibliothèque byzantine.

Des animations pour les enfants seront proposées.

Mini-conférences des professeurs du Collège de France (durée 30 minutes) et signature d’ouvrages. Les mini-conférences nécessiteront une inscription préalable, en suivant ce lien à partir de septembre.

Institut des civilisations du Collège de France 52 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France 01 44 27 12 11 https://www.college-de-france.fr/fr/recherche/institut-des-civilisations [{« link »: « https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] L’Institut des civilisations du Collège de France rassemble sur plus de 7 000 m2 l’ensemble des chaires, des laboratoires et des 11 bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé, mais également des sociétés sans écriture étudiées par l’anthropologie sociale et l’ethnologie. Transports en commun

Visite libre

©Patrick Imbert / Collège de France