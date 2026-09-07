Visite de l’observatoire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Visite de l’observatoire 19 et 20 septembre Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :
De nuit, un télescope Ritchey-Chrétien avec un miroir de 360 mm, vous permet d’observer les planètes, les nébuleuses ou les galaxies.
De jour, un autre Télescope (HaT) avec un miroir de 203 mm de diamètre, permet d’observer le Soleil en toute sécurité.
Un lieu unique pour s’initier à l’astronomie en famille et pour rencontrer des passionnés.
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
À voir aussi à Vaulx En Velin (Rhône)
- Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin 12 septembre 2026
- Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition : Trésor caché de Vaulx Village dans votre objectif !, Bibliothèque Paul Éluard, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026