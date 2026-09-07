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Visite de l’observatoire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin

Visite de l’observatoire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Planétarium de Vaulx-en-Velin
Adresse
Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin
Ville
69120 Vaulx-en-Velin
Département
Rhône

Visite de l’observatoire 19 et 20 septembre Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :

  • De nuit, un télescope Ritchey-Chrétien avec un miroir de 360 mm, vous permet d’observer les planètes, les nébuleuses ou les galaxies.

  • De jour, un autre Télescope (HaT) avec un miroir de 203 mm de diamètre, permet d’observer le Soleil en toute sécurité.

Un lieu unique pour s’initier à l’astronomie en famille et pour rencontrer des passionnés.

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :

©Planétarium de Vaulx-en-Velin

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