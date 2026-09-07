Visite de l’observatoire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Visite de l’observatoire 19 et 20 septembre Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :

De nuit, un télescope Ritchey-Chrétien avec un miroir de 360 mm, vous permet d’observer les planètes, les nébuleuses ou les galaxies.

De jour, un autre Télescope (HaT) avec un miroir de 203 mm de diamètre, permet d’observer le Soleil en toute sécurité.

Un lieu unique pour s’initier à l’astronomie en famille et pour rencontrer des passionnés.

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’observatoire est animé par un médiateur scientifique. Découvrez la coupole, le grand télescope et les différents instruments à disposition :

©Planétarium de Vaulx-en-Velin