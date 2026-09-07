Visite de l’orgue de la Collégiale St Loup, Collégiale Saint-Loup, Brienon-sur-Armançon

Informations pratiques

Visite de l’orgue de la Collégiale St Loup 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Loup Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un orgue du 18ème.

Vous pourrez monter à la tribune découvrir son histoire, son fonctionnement et jouer sur l’instrument ! Bruno Chaumet, l’un des organistes de la Collégiale vous présentera l’instrument par la même occasion.

Collégiale Saint-Loup Grande Rue, 89210 Brienon-sur-Armançon, France Brienon-sur-Armançon 89210 Brienon-sur-Armançon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386561489 https://www.ville-brienon.fr/ma-mairie/decouvrir-brienon/histoire/#collegiale Parking.

Venez découvrir un orgue du 18ème.

©Cédric RICHARD