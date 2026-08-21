Visite de l’usine EDILIANS (tuiles), Usine Edilians, Léguevin
samedi 19 septembre 2026 · Usine Edilians · Léguevin
Informations pratiques
Visite de l’usine EDILIANS (tuiles) Samedi 19 septembre, 08h00 Usine Edilians Haute-Garonne
Groupes toutes les heures (8h/9h/10h/11h). Inscription par le festik de la ville de Léguevin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite du site Edilians de fabrication de tuiles.
Usine Edilians 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie 0603597112 https://https://edilians.com/ Usine de fabrication de tuiles Edilians. De l’extraction de l’argile à la commercialisation. En voiture, parking dans l’usine
Visite du site Edilians de fabrication de tuiles.
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