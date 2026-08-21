Visite de l’usine EDILIANS (tuiles), Usine Edilians, Léguevin

Informations pratiques

Visite de l’usine EDILIANS (tuiles) Samedi 19 septembre, 08h00 Usine Edilians Haute-Garonne

Groupes toutes les heures (8h/9h/10h/11h). Inscription par le festik de la ville de Léguevin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite du site Edilians de fabrication de tuiles.

Usine Edilians 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie 0603597112 https://https://edilians.com/ Usine de fabrication de tuiles Edilians. De l’extraction de l’argile à la commercialisation. En voiture, parking dans l’usine

Visite du site Edilians de fabrication de tuiles.