Visite de l’usine élévatoire de Briare, Usine élévatoire, Briare

Informations pratiques

Visite de l’usine élévatoire de Briare Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Usine élévatoire Loiret

Limité à 20 personnes par visite (premiers arrivés, premiers servis)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite de l’usine élévatoire de Briare, remarquable ouvrage de génie civil construit en 1895 pour alimenter en eau le canal de Briare. Son architecture industrielle de la fin du XIXᵉ siècle, dominée par une haute cheminée, en fait un élément emblématique du patrimoine de Briare. Elle constitue un témoignage unique du savoir-faire hydraulique et industriel de son époque.

Usine élévatoire 17 rue du Pont-Canal 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 06 32 37 29 90 Usine qui pompe de l’eau de la Loire pour alimenter le Canal.

Nous vous proposons une visite de l’usine élévatoire de Briare, remarquable ouvrage de génie civil construit en 1895 pour alimenter en eau le canal de Briare.

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