Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment des Turbines de Briare · Briare
Informations pratiques
Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire Samedi 19 septembre, 09h00 Bâtiment des Turbines de Briare Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy(1896).
Bâtiment des Turbines de Briare 1 rue des Vignes 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 0771189541 Une des premières centrales hydroélectriques, qui assurait l’éclairage du Pont-Canal dès 1896. Présence de parking à proximité , manifestation en zone piétonnière
Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy(1896)
© Famille Duloy
À voir aussi à Briare (Loiret)
- Festival Autrement Classique Briare 18 juillet 2026
- Concours national d’agility avec le Club canin briarois Briare 1 août 2026
- L’école de la forêt session d’été Briare 7 août 2026
- Balade-dégustation It’s wine time au Domaine Poupat & Fils Briare 8 août 2026
- Théâtre L’Idiot d’après Dostoievski Briare 13 août 2026