Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare

Informations pratiques

Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire Samedi 19 septembre, 09h00 Bâtiment des Turbines de Briare Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy(1896).

Bâtiment des Turbines de Briare 1 rue des Vignes 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 0771189541 Une des premières centrales hydroélectriques, qui assurait l’éclairage du Pont-Canal dès 1896. Présence de parking à proximité , manifestation en zone piétonnière

Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy(1896)

© Famille Duloy