Informations pratiques

Briare

L’idiot spectacle d’été !

Briare Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-13

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-18

Comme chaque année depuis 15 ans, les 3 compagnies de l’Escabeau se réunissent pour le désormais célèbre spectacle d’été ! Cette année, laissez-vous embarquer par l’incroyable galerie de personnages de Dostoïevsky, entre amitié fraternelle, compassion et jalousie dévorante…

Le jeune Prince Mychkine est un idéaliste, tant exalté que désargenté. Sa sensibilité, son ouverture aux autres, son honnêteté absolue le font évoluer sans défense aucune dans la société des faux semblants.

Ce monde bâti sur l’orgueil, l’argent et le paraître il ne s’agit pas du nôtre mais de celui du XIXe siècle en des lointaines contrées, ouf ! ce monde donc a un mot tout trouvé pour désigner un être aussi singulier idiot.

Amitié fraternelle, jalousie dévorante, compassion, les personnages de Dostoïevsky se débattent de l’ombre à la lumière et, pour le coup, on croit se

reconnaître en eux. Le pire ? On peut même en rire.

assiette de nos producteurs locaux ! 12€ 19h résa obligatoire (soirs de représentations uniquement) 20 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservation@theatre-escabeau.com

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English :

Just as they have every year for the past 15 years, the three companies of L’Escabeau come together for the now-famous summer show! This year, let yourself be swept away by Dostoevsky’s incredible cast of characters, amid brotherly friendship, compassion, and consuming jealousy…

L’événement L’idiot spectacle d’été ! Briare a été mis à jour le 2026-07-26 par ADRT45