Briare

Concours national d’agility avec le Club canin briarois

Rue de Bois-Curé Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

les 1er et 2 août 2026, ne manquez pas le concours d’agility du Club Canin de Briare ! Deux jours de démonstrations sportives et de complicité entre chiens et maîtres, route du Bois Curé. Restauration et buvette sur place. Entrée libre, ambiance conviviale garantie !

Le week-end des 1er et 2 août 2026, le Club Canin de Briare vous donne rendez-vous pour son grand concours d’agility sur le terrain route du Bois Curé. Deux jours de compétitions spectaculaires mettant en lumière la complicité entre chiens et maîtres à travers des parcours d’obstacles chronométrés. Venez admirer des chiens de toutes races en pleine action, encouragés par leurs maîtres passionnés. Un rendez-vous convivial et ouvert à tous, idéal pour les amateurs d’animaux et les curieux. Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée. Avec la présence des juges Florie Steen, Philippe Wattecamp et Raphaël Troude. Entrée libre, ambiance garantie pour petits et grands ! .

Rue de Bois-Curé Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 89 18 00 clubcanindebriare@gmail.com

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English :

On July 26 and 27, 2025, don’t miss the Club Canin de Briare’s agility competition! Two days of sporting demonstrations and complicity between dogs and masters, route du Bois Curé. Catering and refreshments on site. Free entry, friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Concours national d’agility avec le Club canin briarois Briare a été mis à jour le 2026-06-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX