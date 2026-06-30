Briare

Balade-dégustation It’s wine time au Domaine Poupat & Fils

Ferme de Rivotte Briare Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Partez pour un It’s Wine Time au coeur du Domaine Poupat & Fils. Entre balade commentée avec un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois et dégustation des vins de Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois, vivez un moment gourmand et authentique.

Vivez une parenthèse œnotouristique au cœur des vignes avec l’It’s Wine Time balade et dégustation dans les vignes .

Pendant 45 minutes, laissez-vous guider en compagnie d’un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois. L’occasion de découvrir le travail de la vigne, le paysage viticole et les spécificités de ce terroir ligérien directement sur le terrain. La visite se prolonge ensuite par 45 minutes de dégustation autour des vins des AOC Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois.

Une expérience conviviale et authentique pour les amateurs de vin, les curieux de terroir et tous ceux qui aiment allier découverte, rencontre et plaisir des papilles dans un cadre naturel. 18 .

Ferme de Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 51 contact@ottlc.fr

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English :

Head out for an “It’s Wine Time” experience in the heart of Domaine Poupat & Fils. From a guided tour with a winemaker from the Coteaux du Giennois AOC to tastings of wines from Sancerre, Pouilly-Fumé, and Coteaux du Giennois, enjoy a delightful and authentic experience.

L’événement Balade-dégustation It’s wine time au Domaine Poupat & Fils Briare a été mis à jour le 2026-06-21 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX