Briare

L’école de la forêt session d’été

Route de Pontchevron Briare Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Du 7 au 9 août, vivez une résidence artistique à Arboraison mêlant musique et philosophie. Ateliers, création sonore et réalisation d’un podcast rythment ces trois jours immersifs en pleine nature. Une expérience collective pour explorer, créer et partager autrement.

Du 7 au 9 août 2026, Arboraison accueille une résidence artistique mêlant musique et philosophie, au cœur de sa forêt comestible. Pendant trois jours, les participants sont invités à prendre part à une création collective autour de la réalisation d’un podcast, en explorant le lien entre nature, sons et réflexion.

Au programme ateliers musicaux, écriture, enregistrements, balades sonores et temps d’échange pour nourrir la réflexion autour du concept de nature . Encadrée par des intervenants artistiques et pédagogiques, cette immersion propose une approche sensible et créative, accessible à tous.

Cette expérience se conclura par une restitution ouverte au public, offrant un moment de partage autour du podcast réalisé.

En collaboration avec Tempo. 12 .

Route de Pontchevron Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com

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English :

From August 7 to 9, experience an artistic residency at Arboraison, combining music and philosophy. Workshops, sound creation and podcast production punctuate these three immersive days in the heart of nature. A collective experience to explore, create and share in a new way.

L’événement L’école de la forêt session d’été Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX