Concert de l’Harmonie de Briare Briare

Concert de l'Harmonie de Briare

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Gratuit

27 juin 2026 20:30

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Le 27 juin à Briare, l’Harmonie de Briare vous invite à un concert gratuit à l’Auditorium Jean Poulain. Un programme riche et accessible, entre musiques de films, comédie musicale et grandes œuvres, pour un voyage musical à partager en toute convivialité.

Le samedi 27 juin à 20h30, l’Auditorium Jean Poulain de Briare accueille le concert de l’Harmonie de Briare, pour une soirée musicale gratuite ouverte à tous. À travers un programme éclectique et accessible, l’ensemble propose un véritable voyage sonore, de la musique de film à la comédie musicale, en passant par de grandes œuvres du répertoire. Les spectateurs pourront ainsi retrouver des univers familiers et populaires, inspirés notamment du cinéma, de l’animation et de la musique symphonique. Dirigés par Philippe Meunier et Pascal Plot, les musiciens offriront un moment de partage convivial pour clôturer la saison musicale. Ce concert met en valeur le travail collectif, l’engagement et la passion des instrumentistes, dans une ambiance chaleureuse, propice à la découverte comme au plaisi .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 56 59 35 harmonie.briare@laposte.net

English :

On June 27 in Briare, the Harmonie de Briare invites you to a free concert at the Auditorium Jean Poulain. A rich and accessible program of film music, musical comedy and great works, for a musical journey to be shared in a convivial atmosphere.

