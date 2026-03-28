Briare

Randonnées des canaux VTT, gravel, route, marche

Rue de l’Industrie Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les 27 et 28 juin, la Rando des Canaux fait escale à Briare. Entre marche, route, gravel, VTT et balade découverte, chacun trouvera son parcours pour explorer Briare et ses paysages. Un week-end sportif et convivial au fil des canaux, à vivre à son rythme.

Les 27 et 28 juin, Briare accueille la Rando des Canaux, un week-end placé sous le signe du sport, de la découverte et de la convivialité.

Organisée par l’U.S. Briare Cyclotourisme, cette manifestation propose des parcours pour tous les profils marche, route, gravel, VTT et une rando découverte de 25 km le samedi après-midi. Le dimanche, plusieurs distances permettront à chacun de choisir son rythme et son terrain de jeu, entre canaux, ports, écluses, nature et paysages du territoire.

Que vous soyez amateur de balade tranquille, passionné de vélo sur route ou adepte des parcours plus sportifs, la Rando des Canaux est une belle occasion d’explorer Briare autrement. Un rendez-vous à vivre entre effort, plaisir et découverte, au fil de l’eau et des chemins. .

Rue de l’Industrie Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 93 25 01 secretariatcyclobriare@gmail.com

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English :

On June 27 and 28, the Rando des Canaux makes a stopover in Briare. With a choice of walking, road, gravel, mountain bike and discovery rides, there’s something for everyone to explore Briare and its landscapes. A sporting and convivial weekend along the canals, to be enjoyed at your own pace.

L’événement Randonnées des canaux VTT, gravel, route, marche Briare a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX