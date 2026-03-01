Repair Café de Briare

11 Rue Saint-Roch Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27

Le Repair Café de Briare vous accueille le 28 mars de 9h30 à 12h30 à la salle Marcel Gaime. Venez réparer vos objets du quotidien avec l’aide de bénévoles et leur donner une seconde vie. Un moment convivial et utile pour consommer autrement et limiter le gaspillage.

Le Repair Café de Briare vous donne rendez-vous le samedi 28 mars 2026 de 9h30 à 12h30 à la salle Marcel Gaime. Venez avec vos objets du quotidien en panne ou abîmés petit électroménager, appareils électroniques, vêtements ou autres équipements. Sur place, des bénévoles vous accompagnent pour diagnostiquer, réparer et prolonger la durée de vie de vos objets.

Au-delà de la réparation, c’est un moment d’échange et de partage de savoir-faire, accessible à tous. L’objectif apprendre à réparer soi-même, réduire les déchets et adopter une consommation plus responsable.

Une initiative conviviale et engagée, ouverte à tous, pour donner une seconde vie à vos objets tout en passant un moment utile et solidaire. .

11 Rue Saint-Roch Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 21 04 97 repaircafebriare@gmail.com

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English :

Briare’s Repair Café welcomes you on March 28 from 9.30am to 12.30pm at the Salle Marcel Gaime. Come and repair your everyday items with the help of volunteers, and give them a second life. A convivial and useful way to consume differently and limit waste.

L’événement Repair Café de Briare Briare a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX