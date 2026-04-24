Briare

Thé dansant

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Envie de danser ? Rendez-vous le dimanche 1er juin 2025 à 14h30 au CSC de Briare pour un thé dansant animé par l’orchestre Guillaume Genty. Ambiance conviviale et musique entraînante garanties ! Entrée 12 €, réservation au 06 16 81 55 70. Organisé par le Sambolero.

Le dimanche 1er juin 2025 à 14h30, le CSC de Briare accueille un après-midi festif et rythmé avec le thé dansant organisé par le groupe Sambolero. Venez valser, danser le tango ou le paso doble au son de l’orchestre Guillaume Genty, réputé pour son ambiance chaleureuse et ses mélodies entraînantes. Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille, dans une atmosphère conviviale et détendue. Que vous soyez danseur aguerri ou amateur de bonne musique, ce moment est fait pour vous ! L’entrée est à 12 € et la réservation est conseillée au 06 16 81 55 70. Préparez vos chaussures de danse, la piste n’attend plus que vous ! .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 81 55 70

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English :

Feel like dancing? Join us on Sunday June 1, 2025 at 2.30pm at the CSC de Briare for a tea dance hosted by the Guillaume Genty orchestra. Friendly atmosphere and lively music guaranteed! Admission 12?, booking on 06 16 81 55 70. Organized by the Sambolero.

L’événement Thé dansant Briare a été mis à jour le 2026-04-24 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX