Briare

Théâtre Le fleuve ambulant avec la Cie Wonderkaline

Briare Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le Fleuve ambulant fait escale au Théâtre de l’Escabeau à Briare. Une comédie fantastico-environnementale pour toute la famille, portée par la Cie Wonderkaline. Un spectacle original, sensible et décalé, à découvrir les 23 et 24 mai pour un beau moment à partager.

es 23 et 24 mai, le Théâtre de l’Escabeau à Briare accueille Le Fleuve ambulant, une comédie fantastico-environnementale imaginée par la Cie Wonderkaline.

Pensé pour un public familial, ce spectacle promet un moment à la fois poétique, décalé et accessible, où l’imaginaire se met au service d’un regard sensible sur notre environnement. Entre fantaisie, humour et réflexion, Le Fleuve ambulant invite petits et grands à embarquer dans une aventure théâtrale originale, portée par une mise en scène vivante et singulière.

Une belle occasion de partager une sortie culturelle en famille à Briare, autour d’un spectacle qui mêle émotion, créativité et questions de notre époque. Un rendez-vous à ne pas laisser filer, pour une fois qu’un fleuve se déplace jusqu’à vous. 8 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservation@theatre-escabeau.com

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English :

Le Fleuve ambulant makes a stopover at the Théâtre de l?Escabeau in Briare. A fantastico-environmental comedy for the whole family, presented by Cie Wonderkaline. An original, sensitive and offbeat show, to be enjoyed on May 23 and 24.

L’événement Théâtre Le fleuve ambulant avec la Cie Wonderkaline Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX