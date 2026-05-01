Briare

Semaine Tibet, Sagesses vivantes séance de méditation et rituel avec les moines tibétains

5 Rue de la Liberté Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

À Briare, vivez un temps de méditation guidée avec Alain, suivi d’un rituel de purification tibétain mené par les moines. Un moment rare de recentrage, de sérénité et de découverte spirituelle.

Le vendredi 15 mai, Aux Trésors d’Oddiyana à Briare vous propose un temps de méditation guidée avec Alain, suivi d’un rituel de purification tibétain mené par les moines.

Pendant 1h30 à 2h, ce rendez-vous invite à s’accorder un moment de calme, de recentrage et d’ouverture, dans une atmosphère propice à l’écoute et à l’apaisement.

Entre méditation et tradition spirituelle tibétaine, cette rencontre offre une belle occasion de découvrir une pratique inspirante et de vivre un moment rare, à la fois intérieur et culturel. Une parenthèse de sérénité à réserver auprès d’Aux Trésors d’Oddiyana. .

5 Rue de la Liberté Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 13 08 contact@tresors-oddiyana.com

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English :

In Briare, enjoy a guided meditation with Alain, followed by a Tibetan purification ritual led by monks. A rare moment of refocusing, serenity and spiritual discovery.

L’événement Semaine Tibet, Sagesses vivantes séance de méditation et rituel avec les moines tibétains Briare a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX