Briare

Semaine Tibet, Sagesses vivantes dévoilement du thangka La vie de Bouddha

5 Rue de la Liberté Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

À Briare, assistez au dévoilement du thangka La vie de Bouddha, suivi d’un temps d’échanges avec les moines. Une œuvre exceptionnelle, peinte durant près de deux ans au Népal, révélée et bénie lors d’une cérémonie rare, ouverte au public sur réservation.

Le samedi 16 mai de 17h à 18h, Aux Trésors d’Oddiyana à Briare vous invite à assister au dévoilement du thangka La vie de Bouddha, suivi d’un temps d’échanges avec les moines ✨

Peinte pendant près de deux ans par un moine tibétain au Népal, cette œuvre exceptionnelle sera révélée au public lors d’un moment rare, puis bénie au cours d’une cérémonie empreinte de spiritualité et de symbolique. Ce rendez-vous offre une occasion précieuse de découvrir de plus près l’art sacré tibétain, à travers une pièce remarquable par sa finesse, sa portée culturelle et sa dimension méditative.

Le temps d’échanges prévu avec les moines permettra également d’approfondir la découverte et de mieux comprendre la signification de cette œuvre. .

5 Rue de la Liberté Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 13 08 contact@tresors-oddiyana.com

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English :

In Briare, witness the unveiling of the thangka The Life of Buddha, followed by a time of discussion with the monks. This exceptional work, painted over nearly two years in Nepal, is revealed and blessed in a rare ceremony open to the public (reservation required).

L’événement Semaine Tibet, Sagesses vivantes dévoilement du thangka La vie de Bouddha Briare a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX