Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Loire à vélo, Briare

Randonnée : le Loiret au fil de l’eau Vendredi 15 mai, 09h00 Loire à vélo Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T09:00:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T09:00:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Cette étape, à l’écart de la Loire, alternant voies vertes et petites routes, bois, champs et villages, permet de découvrir l’imposant château de Brisson-sur-Loire.

A Sully-sur-Loire, vous passerez au pied de son magnifique château qui se mire dans l’eau de ses larges douves. A partir de là, le Val de Loire est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’itinéraire, majoritairement en site propre, suit les méandres du fleuve. Il passe à proximité de Saint-Benoît-sur-Loire qui abrite l’abbaye de Fleury, dite « basilique romane ». Un petit détour sera nécessaire pour découvrir la remarquable mosaïque en coupole de l’oratoire carolingien de Germigny-des-prés. Cette étape mène à la ville animée de Jargeau, réputée pour son quartier médiéval, son andouille et son carnaval.

Ce parcours emprunte la Loire à vélo et la Scandibérique,

Cette journée fait partie d’une rando de 4 jours sur le triangle d’eau du Loiret. La participation à la journée est libre, sans inscription. S’il y a une nuitée, l’inscription est obligatoire.

Loire à vélo Pont-canal Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://cyclotranseurope.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cyclotranseurope.org »}]

Une journée sur la Loire à vélo de Briare à Jargeau