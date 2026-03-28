Briare

L’école de la forêt session printemps

Route de Pontchevron Briare Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Du 8 au 10 mai, le festival pédagogique de printemps s’installe à Briare, au cœur de la forêt comestible d’Arboraison. Ateliers immersifs, nature, écriture, bien-être… trois jours pour apprendre, expérimenter et partager en pleine nature. Accessible à tous.

Du 8 au 10 mai 2026, le festival pédagogique de printemps s’installe à Briare, au cœur de la forêt comestible d’Arboraison. Pendant trois jours, près de 20 ateliers immersifs sont proposés pour explorer la nature autrement écriture, théâtre, plantations, cueillette, bien-être ou encore pratiques artistiques.

Accessible à tous les publics, ce rendez-vous invite à expérimenter, apprendre et partager autour de thématiques liées à l’environnement, à la créativité et au vivant. Chaque journée est rythmée par des ateliers au choix, des temps d’échange et des moments conviviaux en pleine nature.

Différents formats sont proposés demi-journée, journée ou plusieurs jours, en solo, en duo ou en formule solidaire. 7 .

Route de Pontchevron Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com

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English :

From May 8 to 10, the spring educational festival takes place in Briare, in the heart of the Arboraison edible forest. Immersive workshops, nature, writing, well-being? three days of learning, experimenting and sharing in the heart of nature. Open to all.

L’événement L’école de la forêt session printemps Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX