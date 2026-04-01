Briare

Grande journée Repair vélo

1 Rue des Vignes Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Participez à la Grande Journée Repair Vélo aux Turbines de Briare le samedi 25 avril ! Au programme bourse aux vélos, brocante, découverte du VAE, animations cyclo pour petits et grands. Un événement idéal les passionnés du vélo. Rendez-vous à la Maison des Turbines (près du Pont-Canal)

Rendez-vous le samedi 25 avril à la Maison des Turbines de Briare pour la Grande Journée Repair Vélo ! Amateurs de cyclisme, bricoleurs ou simples curieux, venez profiter d’un événement dédié à la réparation et à la seconde vie des vélos. Au programme une bourse aux vélos d’occasion pour acheter ou vendre votre deux-roues, ainsi qu’une brocante, une découverte du VAE et des animations cyclo pour petits et grands. Une journée conviviale pour échanger, apprendre et redonner un coup de jeune à votre vélo. Que vous soyez passionné ou novice, c’est l’occasion idéale de donner une nouvelle vie à vos vélos ! Buvette et restauration sur place. Venez nombreux ! .

1 Rue des Vignes Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 51 lesturbinesdebriare@gmail.com

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English :

Take part in the Grande Journée Repair Vélo at Les Turbines de Briare on Saturday March 22! On the program: second-hand bike market, exhibitions of vintage and customized bikes. An ideal event for cycling and repair enthusiasts. Meet at Maison des Turbines (near Pont-Canal)

L’événement Grande journée Repair vélo Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX