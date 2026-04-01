Briare

Projection à la Micro-folie de Briare Mes Parents de Mohamed El Khatib

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez Mes Parents de Mohamed El Khatib lors d’une projection suivie d’une intervention du CSC généalogie de Briare. Une soirée sensible et profonde autour de la famille, de l’héritage et de la transmission, entre théâtre, mémoire intime et récits universels.

La Micro-Folie de Briare vous propose une soirée riche en émotion avec la projection de la captation du spectacle Mes Parents de Mohamed El Khatib, suivie d’une intervention du CSC généalogie de Briare.

À travers cette œuvre sensible, drôle et profondément humaine, Mohamed El Khatib explore les relations entre parents et enfants avec justesse et délicatesse. En interrogeant de jeunes élèves sur leur lien à leurs parents, il donne naissance à un spectacle touchant, qui parle à chacun par son universalité. La projection sera prolongée par une intervention autour de la généalogie, de l’héritage et de la transmission, pour poursuivre la réflexion sous un autre angle.

Un rendez-vous culturel fort, entre théâtre, mémoire familiale et émotion partagée, à découvrir à Briare. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Discover Mes Parents by Mohamed El Khatib at a screening followed by a talk by the CSC généalogie de Briare. A sensitive and profound evening about family, heritage and transmission, between theater, intimate memory and universal stories.

L’événement Projection à la Micro-folie de Briare Mes Parents de Mohamed El Khatib Briare a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX