Circuit de Mantelot Briare Loiret

Circuit de Mantelot A pieds

Circuit de Mantelot Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12900.0 Tarif :

Le circuit au départ du pont-canal à Briare conduit à la découverte de l’ancien passage en Loire à Châtillon-sur-Loire et les écluses de Mantelot et des Combles (écluses en Loire). Retour par l’ancien tronçon du canal latéral à la Loire jusqu’à Briare.

+33 2 38 31 24 51

English :

The circuit starting from the canal-bridge at Briare leads to the discovery of the old passage in the Loire at Châtillon-sur-Loire and the locks of Mantelot and Combles (locks in the Loire). Return by the old section of the lateral canal to the Loire to Briare.

Deutsch :

Der Rundgang ab der Kanalbrücke in Briare führt zur Entdeckung der alten Loire-Passage bei Châtillon-sur-Loire und den Schleusen von Mantelot und Combles (Loire-Schleusen). Zurück geht es über den alten Abschnitt des Loire-Seitenkanals nach Briare.

Italiano :

Il percorso dal ponte del canale di Briare conduce alla scoperta dell’antico passaggio della Loira a Châtillon-sur-Loire e delle chiuse di Mantelot e Combles (chiuse della Loira). Ritorno attraverso il vecchio tratto del Canal Latéral à la Loire fino a Briare.

Español :

El recorrido desde el puente del canal de Briare permite descubrir el antiguo paso del Loira en Châtillon-sur-Loire y las esclusas de Mantelot y Combles (esclusas del Loira). Regreso por el antiguo tramo del Canal Latéral à la Loire hasta Briare.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire