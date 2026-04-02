Briare

2e Salon du Vin de Briare

Sq. Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Salon du vin revient à Briare les 18 et 19 avril au centre socio-culturel. Rencontrez 15 vignerons indépendants d’appellations variées et découvrez leurs cuvées. Dégustation sur place avec verre à 5 €. Entrée libre. Restauration possible le midi.

Le Salon du vin fait son retour à Briare les 18 et 19 avril 2026 au centre socio-culturel. Organisé par l’association À la découverte du vin , cet événement réunit 15 vignerons indépendants issus d’appellations variées, accompagnés d’artisans locaux.

Durant deux jours, les visiteurs sont invités à rencontrer les producteurs, échanger autour de leur savoir-faire et découvrir une sélection de cuvées représentatives de leurs terroirs. Une occasion idéale pour les amateurs comme pour les curieux de s’initier à la dégustation et d’enrichir leurs connaissances.

L’entrée est libre. Un verre de dégustation est proposé au tarif de 5 €, nécessaire pour profiter des dégustations. Une offre de restauration est également disponible sur place le midi. .

Sq. Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 22 45 gretka.jean@neuf.fr

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English :

The Salon du Vin returns to Briare on April 18 and 19 at the Centre Socio-Culturel. Meet 15 independent winemakers from various appellations and discover their cuvées. On-site tasting with 5? glass. Free admission. Catering available at lunchtime.

L’événement 2e Salon du Vin de Briare Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX