Portes ouvertes au Domaine Poupat & Fils Printemps à la ferme

Rivotte Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre du Printemps à la ferme, venez à la découverte de notre métier de vigneron sur l’Appellation des Coteaux du Giennois.

Le Domaine Poupat & Fils, labellisé Bienvenue à la ferme, propose une visite de la cuverie et de la cave, suivie d’une dégustation.

Dans le cadre du Printemps à la ferme, venez à la découverte de notre métier de vigneron sur l’Appellation des Coteaux du Giennois.

Le Domaine Poupat & Fils, labellisé Bienvenue à la ferme, propose une visite de la cuverie et de la cave, une présentation de l’appellation Coteaux du Giennois, suivie d’une dégustation commentée des vins servis, disponibles à la vente. Venez découvrir l’exploitation ainsi que les vins des Coteaux du Giennois en blanc, rouge et rosé lors de ces portes ouvertes. .

Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 39 76 domainepoupat@hotmail.fr

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English :

As part of Printemps à la ferme (Spring on the farm), come and discover our winemaking profession in the Coteaux du Giennois appellation.

Domaine Poupat & Fils, which has the Bienvenue à la ferme label, offers a tour of the winery and cellar, followed by a wine-tasting session.

L’événement Portes ouvertes au Domaine Poupat & Fils Printemps à la ferme Briare a été mis à jour le 2026-03-18 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX