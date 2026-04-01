Briare

Conférence archéologique à la Micro-folie de Briare Aquae Segetae

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Plongez au cœur de l’époque gallo-romaine avec la conférence Aquae Segetae à la Micro-Folie de Briare. Guidée par les archéologues du Loiret, cette rencontre immersive vous fera découvrir les dernières recherches sur le site de Sceaux-du-Gâtinais et le quotidien d’autrefois.

Partez à la découverte d’Aquae Segetae, l’ancienne cité gallo-romaine de Sceaux-du-Gâtinais, à l’occasion d’une conférence immersive proposée à la Micro-Folie de Briare.

Animée par les archéologues du département du Loiret, cette rencontre vous invite à explorer les avancées les plus récentes des recherches menées sur ce site remarquable. Au fil de la conférence, vous plongerez dans le quotidien des habitants de l’époque, entre vie intime et vie publique, habitudes domestiques, pratiques sociales et organisation de la cité. Une manière passionnante de mieux comprendre comment vivaient les populations gallo-romaines et d’approcher l’archéologie de façon vivante et accessible.

Un rendez-vous captivant pour les curieux d’histoire, les passionnés de patrimoine et tous ceux qui aiment voyager .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Plunge into the heart of the Gallo-Roman era with the Aquae Segetae conference at Briare?s Micro-Folie. Guided by archaeologists from the Loiret region, this immersive encounter will introduce you to the latest research on the Sceaux-du-Gâtinais site and the daily life of days gone by.

L’événement Conférence archéologique à la Micro-folie de Briare Aquae Segetae Briare a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX