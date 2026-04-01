Briare

Conférence Micro-folie de Briare L’Histoire de l’habitat

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Remontez le fil de l’histoire de l’habitat à la Micro-Folie du Château de Trousse-Barrière à Briare. Des habitations préhistoriques aux maisons connectées, cette conférence vous invite à explorer l’évolution de nos façons de vivre. Un voyage passionnant à travers le temps !

De la cabane préhistorique aux maisons connectées d’aujourd’hui, embarquez pour un fascinant voyage à travers l’histoire de l’habitat à la Micro-Folie du Château de Trousse-Barrière à Briare.

À l’occasion de cette conférence proposée par le médiateur de la Micro-Folie, découvrez comment nos façons d’habiter ont évolué au fil des siècles, en réponse à un même besoin universel vivre dans des espaces toujours plus adaptés, confortables et ingénieux. Des premières formes d’abris aux architectures contemporaines, cette exploration retrace les grandes étapes de l’évolution de nos maisons et de nos modes de vie.

Un rendez-vous passionnant pour petits et grands curieux, à ne pas manquer pour porter un nouveau regard sur les lieux que nous habitons chaque jour. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Trace the history of housing at the Château de Trousse-Barrière Micro-Folie in Briare. From prehistoric dwellings to connected homes, this conference invites you to explore the evolution of our ways of living. A fascinating journey through time!

L’événement Conférence Micro-folie de Briare L’Histoire de l’habitat Briare a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX