Briare

Concert classique avec le Trio Intermezzo

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Laissez-vous porter par un concert classique à Briare avec le Trio Intermezzo. Un beau moment musical à vivre à l’Auditorium du CSC autour d’un répertoire raffiné, interprété par des artistes talentueux. Entrée libre au chapeau pour cette parenthèse pleine d’élégance.

Le samedi 9 mai à 17h, l’Auditorium du CSC de Briare accueille un concert classique du Trio Intermezzo, pour un beau moment musical placé sous le signe de l’élégance et de l’émotion.

Porté par des artistes talentueux, ce rendez-vous promet une parenthèse raffinée autour d’un répertoire classique interprété avec sensibilité. Dans l’ambiance intimiste de l’auditorium, laissez-vous guider par la richesse des sonorités et le plaisir de la musique en live, le temps d’un concert accessible à tous.

Que vous soyez amateur de musique classique, mélomane curieux ou simplement en quête d’une sortie culturelle à Briare, ce concert est une belle occasion de profiter d’un instant suspendu, entre virtuosité, partage et émotions. L’entrée est libre, au chapeau. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

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English :

Enjoy a classical concert in Briare with Trio Intermezzo. A wonderful musical experience at the CSC Auditorium, featuring a refined repertoire performed by talented artists. Free admission for this elegant interlude.

L’événement Concert classique avec le Trio Intermezzo Briare a été mis à jour le 2026-04-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX