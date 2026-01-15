Festival Les Planches Fêlées, 10ème édition avec la Jeune Cie du Théâtre de l’Escabeau Briare

Festival Les Planches Fêlées, 10ème édition avec la Jeune Cie du Théâtre de l’Escabeau

Rivotte Briare Loiret

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Du 14 au 16 mai à Briare, la Jeune compagnie du Théâtre de l’Escabeau vous propose la 10ème édition de son Festival des Planches Fêlées . Théâtre, concert, exposition, clown, cabaret Jeune Cie & Friends, cirque et danse seront au programme !

Le festival des Planches Fêlées revient au Théâtre de l’Escabeau à Briare.

La Jeune Compagnie du Théâtre de l’Escabeau vous donne rendez-vous dans la cour de la ferme de Rivotte pour (re)former une joyeuse bande de copains-copines pendant trois jours (et plus si affinités…).

Théâtre, concert, exposition, clown, cabaret Jeune Cie & Friends, cirque, danse… Autant de disciplines pour mettre en valeur l’émergence mais également se réunir, ralentir, se rencontrer et échanger afin de créer ensemble de nouvelles traditions conscientes. .

Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 lajeunecie@gmail.com

English :

Come and take part in the 8th edition of the festival des planches fêlées organized by the Théâtre de l’Escabeau, featuring street shows, puppets, singing, music, film screenings, exhibitions, performances…

