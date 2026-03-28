Briare

Nuit des musée à la Micro-folie de Briare

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 20:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Vivez la Nuit des musées à la Micro-Folie de Briare lors d’une soirée exceptionnelle. Une visite guidée suivie d’un parcours au musée numérique vous fera découvrir une sélection d’œuvres majeures issues des plus grandes collections françaises et internationales.

À l’occasion de la Nuit des musées, la Micro-Folie de Briare vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’art et de la découverte.

Le temps d’une visite guidée, laissez-vous accompagner dans un parcours original avant de poursuivre l’expérience au musée numérique. Vous y découvrirez une sélection de chefs-d’œuvre issus des plus grandes collections françaises et internationales, réunis dans un format accessible, immersif et captivant. Cette soirée est une belle opportunité de vivre la culture autrement, dans une ambiance propice à la curiosité et à l’émerveillement.

Que vous soyez amateur d’art, visiteur curieux ou en quête d’une sortie culturelle à partager, la Nuit des musées à la Micro-Folie promet un beau moment de découverte au cœur de Briare. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Experience Museum Night at Briare?s Micro-Folie during an exceptional evening. A guided tour followed by a visit to the digital museum will introduce you to a selection of major works from leading French and international collections.

L’événement Nuit des musée à la Micro-folie de Briare Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX