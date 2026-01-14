Spectacle musical OP.RA Briare

Spectacle musical OP.RA

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le 29 mai à Briare, découvrez OP.RA, un spectacle musical original mêlant cirque et opéra. Entre voix lyriques, acrobaties et énergie scénique, cette création revisite les grands classiques avec audace et poésie pour offrir une expérience artistique intense et accessible à tous.

Le vendredi 29 mai à 20h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare accueille OP.RA, un spectacle musical singulier qui mêle cirque et univers lyrique. Cette création originale propose une relecture audacieuse de l’opéra, où les grandes figures féminines prennent vie à travers la voix, le mouvement et la performance physique. Sur scène, une maîtresse de cérémonie électrise les airs classiques, tandis que trois circassiens enchaînent équilibres, acrobaties et chorégraphies, donnant corps à l’émotion et à la poésie. Entre puissance vocale, énergie scénique et esthétique contemporaine, OP.RA offre une expérience artistique immersive et accessible. Un spectacle gratuit, ouvert à tous, qui invite à découvrir l’opéra autrement, dans un dialogue vibrant entre musique et mouvement. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 03 86

English :

On May 29 in Briare, discover OP.RA, an original musical show combining circus and opera. With lyrical voices, acrobatics and stage energy, this creation revisits the great classics with boldness and poetry, offering an intense artistic experience accessible to all.

