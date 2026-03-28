Briare

Festival national de l’Histoire de l’art à la Micro-folie de Briare La mode

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 17:30:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion du Festival national de l’Histoire de l’art, la Micro-Folie de Briare vous invite à explorer l’histoire de la mode. Du quotidien à la scène, cette diffusion retrace l’évolution du costume et du textile, entre création artistique, usages sociaux et identité.

À l’occasion du Festival national de l’Histoire de l’art, la Micro-Folie de Briare vous propose une plongée captivante dans l’univers de la mode et du vêtement.

Cette diffusion, issue de la collection Auvergne-Rhône-Alpes du réseau Micro-Folie, invite à découvrir le vêtement comme une véritable extension de l’habitat et de l’intime. Du quotidien à la scène, de la création artistique aux usages sociaux, elle retrace l’évolution du costume et du textile à travers les époques. Bien plus qu’un simple objet du quotidien, le vêtement devient ici un révélateur de nos modes de vie, de nos traditions et de nos identités.

Un rendez-vous passionnant pour les curieux, les amateurs d’art, de mode et d’histoire, à découvrir à la Micro-Folie de Briare. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To coincide with the National Art History Festival, Briare?s Micro-Folie invites you to explore the history of fashion. From everyday life to the stage, this show traces the evolution of costume and textiles, between artistic creation, social uses and identity.

L’événement Festival national de l’Histoire de l’art à la Micro-folie de Briare La mode Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX