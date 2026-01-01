Cinémobile à Briare Briare

Cinémobile à Briare

Place du champ de foire Briare Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:15:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Chaque jeudi, une fois par mois, le cinémobile de Ciclic Centre Val de Loire s’installe à Briare sur la Place du Champ de Foire !

Profitez de 3 séances de films pour toute la famille tout au long de l’année.

Avec son camion qui se transforme en cinéma et qui déploie une centaine de fauteuils rouges, Cinémobile part à la rencontre des spectateurs et leur offre une grande diversité de films en tout genre, mais pas que ! Le Cinémobile, c’est aussi des animations en lien avec le cinéma rencontres, débats, concerts, et autres temps d’échanges conviviaux afin de favoriser les liens entre les œuvres, leurs auteurs et les publics.

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d'anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

Place du champ de foire Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

Ciclic Centre Val de Loire offers 3 film screenings on Thursday, February 29 in Briare. Program: 4 pm, Sirocco et le royaume des courants d’air (animation); 5:45 pm, Argylle (fiction); 9 pm, Un coup de dé (fiction).

