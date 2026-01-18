Briare

Gala de danse hip-hop

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le 28 juin à 20h30, ne manquez pas le gala de danse du CSC Briare ! Une soirée 100 % hip-hop pleine d’énergie et de rythme, où les danseurs enflammeront la scène et mettront le bazar dans le public. Entrée libre, ambiance garantie !

Le C.S.C. Briare vous invite à son grand gala de danse le 28 juin à 20h30, pour une soirée haute en couleurs et en énergie ! Cette année, le hip-hop est à l’honneur venez vibrer au rythme des chorégraphies urbaines, assurées par les danseurs du CSC Hip-Hop. Démonstrations dynamiques, mouvements acrobatiques, ambiance survoltée… tout est réuni pour faire le show et mettre le feu à la scène. L’entrée est libre, alors réservez votre soirée et venez nombreux applaudir ces artistes passionnés qui transformeront la salle en piste de danse endiablée. Petits et grands, laissez-vous emporter par la magie du hip-hop et vivez un moment festif et convivial. Informations au 06 70 00 65 27. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 00 65 27 pereira0333@orange.fr

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English :

Don’t miss the CSC Briare dance gala on June 28 at 8.30pm! A 100% hip-hop evening full of energy and rhythm, where the dancers set the stage alight and the audience into a frenzy. Free entry, atmosphere guaranteed!

L’événement Gala de danse hip-hop Briare a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX