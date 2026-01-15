Les 30 ans du Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare

Les 30 ans du Musée des 2 Marines et du Pont-Canal

58 Boulevard Buyser Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 juin à Briare, le Musée des Deux Marines et du Pont-Canal célèbre ses 30 ans avec une journée d’animations ouverte à tous. Familles, habitants, visiteurs et passionnés de Loire sont invités à partager un moment festif et convivial autour de ce lieu emblématique du territoire.

Le samedi 27 juin, le Musée des Deux Marines et du Pont-Canal à Briare célèbre ses 30 ans et invite le public à partager une journée anniversaire placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. Pour l’occasion, l’association du musée prépare un programme riche en animations, pensé pour tous les publics familles, habitants, touristes et passionnés de Loire et de patrimoine. Tout au long de la journée, chacun pourra profiter d’un moment festif autour de ce lieu emblématique, qui raconte l’histoire fluviale et l’identité du territoire. La Compagnie Demain on change tout , basée à Ouzouer-sur-Trézée, participe également à l’événement avec des propositions artistiques originales. Un rendez-vous convivial pour célébrer trois décennies de mémoire et de transmission. .

58 Boulevard Buyser Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 28 27 maison-2-marines@wanadoo.fr

English :

On June 27 in Briare, the Musée des Deux Marines et du Pont-Canal celebrates its 30th anniversary with a day of events open to all. Families, residents, visitors and Loire enthusiasts are invited to share a festive and convivial moment around this emblematic local landmark.

