Visites et ateliers au coeur de la forêt comestible Arboraison Briare
Visites et ateliers au coeur de la forêt comestible Arboraison Briare samedi 27 juin 2026.
Briare
Visites et ateliers au coeur de la forêt comestible Arboraison
Route de la Pinade Briare Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-09-26
Toute l’année, Arboraison vous propose des ateliers participatifs pour vous accompagner sur un terrain de 9 hectares. Adaptés pour tous les âges et accessibles en toute saison, venez vivre des moments conviviaux et de partages autour de la nature.
Toute l’année, l’association Arboraison ouvre les portes de sa forêt comestible et propose des ateliers participatifs au cœur d’un site naturel de 9 hectares. Pensées pour tous les âges, ces rencontres invitent à découvrir la nature autrement, à travers des activités simples et concrètes. Plantation, observation, entretien ou aménagement du lieu chacun peut mettre la main à la terre, apprendre et participer à la vie de cet espace dédié à la biodiversité. Dans une atmosphère conviviale, les ateliers sont aussi l’occasion d’échanger, de partager des savoir-faire et de mieux comprendre les équilibres naturels. Quelle que soit la saison, ces moments en plein air permettent de ralentir, de se reconnecter au vivant et de vivre une expérience collective au plus près de la nature. 20 .
Route de la Pinade Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com
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English :
All year round, Arboraison offers participatory workshops on its 9-hectare grounds. Adapted to all ages and accessible in all seasons, come and enjoy convivial moments of sharing around nature.
L’événement Visites et ateliers au coeur de la forêt comestible Arboraison Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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