Briare

Conférence à la Micro-folie de Briare Les maisons hantées

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Frissons et imaginaire s’invitent à la Micro-Folie de Briare avec la conférence Les maisons hantées .Entre récits anciens, phénomènes inexpliqués et constructions culturelles, cette rencontre explore les origines de ces histoires fascinantes qui peuplent notre imaginaire collectif.

La Micro-Folie de Briare vous invite à plonger dans l’univers fascinant des maisons hantées à l’occasion d’une conférence qui mêle histoire, imaginaire et mystère.

Depuis l’Antiquité, les récits de lieux hantés traversent les époques et nourrissent notre imaginaire collectif. À travers cette conférence, partez à la découverte de ces histoires troublantes, entre phénomènes inexpliqués, croyances populaires et constructions culturelles. Pourquoi ces récits nous captivent-ils autant ? D’où viennent-ils ? Et que racontent-ils de nos peurs, de nos représentations et de notre rapport à l’invisible ?

Une rencontre aussi intrigante que captivante, à vivre à la Micro-Folie de Briare, pour explorer l’origine de ces légendes qui continuent de hanter les esprits. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Between ancient tales, unexplained phenomena and cultural constructs, this meeting explores the origins of these fascinating stories that populate our collective imagination.

L’événement Conférence à la Micro-folie de Briare Les maisons hantées Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX