Briare

Balade-dégustation It’s wine time dans les vignes

Briare Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-29

Partez pour un It’s Wine Time au coeur des vignes, autour de Briare. Entre balade commentée avec un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois et dégustation des vins de Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois, vivez un moment gourmand et authentique.

Vivez une parenthèse œnotouristique au cœur des vignes avec l’It’s Wine Time balade et dégustation dans les vignes .

Pendant 45 minutes, laissez-vous guider en compagnie d’un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois. L’occasion de découvrir le travail de la vigne, le paysage viticole et les spécificités de ce terroir ligérien directement sur le terrain. La visite se prolonge ensuite par 45 minutes de dégustation autour des vins des AOC Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois.

Une expérience conviviale et authentique pour les amateurs de vin, les curieux de terroir et tous ceux qui aiment allier découverte, rencontre et plaisir des papilles dans un cadre naturel. 18 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 51 contact@ottlc.fr

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English :

It?s Wine Time in the heart of the vineyards around Briare. Enjoy a guided tour with an AOC Coteaux du Giennois winemaker, followed by a tasting of Sancerre, Pouilly-Fumé and Coteaux du Giennois wines.

L’événement Balade-dégustation It’s wine time dans les vignes Briare a été mis à jour le 2026-05-26 par ADRT45