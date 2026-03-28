Briare

Les Rendez-vous aux Jardins à la Micro-folie de Briare

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, la Micro-Folie de Briare met les jardins à l’honneur. Du potager familial aux grands parcs royaux, découvrez ces espaces de vie, de travail et de détente sous un nouveau regard à travers le musée numérique.

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, la Micro-Folie de Briare vous invite à porter un nouveau regard sur ces espaces qui façonnent nos paysages et notre quotidien

Grâce au musée numérique, partez à la découverte des jardins sous toutes leurs formes du potager familial aux grands parcs royaux, en passant par des lieux de travail, de contemplation et de détente. Cette sélection met en lumière la richesse esthétique, culturelle et symbolique de ces espaces vivants, pensés autant pour nourrir que pour émerveiller. Entre nature maîtrisée, art du paysage et patrimoine, les jardins se dévoilent ici sous un angle original et inspirant.

Un rendez-vous idéal pour les amoureux de nature, de patrimoine et de belles découvertes culturelles à vivre à Briare. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

For the Rendez-vous aux jardins festival, Briare?s Micro-Folie puts gardens in the spotlight. From the family kitchen garden to the great royal parks, discover these spaces for living, working and relaxing in a new light through the digital museum.

L’événement Les Rendez-vous aux Jardins à la Micro-folie de Briare Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX