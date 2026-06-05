Concert Dança ma mi criola Briare
Concert Dança ma mi criola Briare samedi 22 août 2026.
Briare
Concert Dança ma mi criola
Place de la République Briare Loiret
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le 22 août à 20h30, la place de la République à Briare accueille Dança ma mi criola ! Un concert rythmé, solaire et plein d’énergie, entre Brésil, Réunion, Cap-Vert, Méditerranée et chanson française. Une belle invitation au voyage et à la danse proposé par l’association Tempo
Le samedi 22 août à 20h30, la place de la République à Briare vous invite à embarquer pour un voyage musical avec Dança ma mi criola !
Porté par Mamie Criola, ce concert propose un répertoire chaleureux et métissé, entre Brésil, Réunion, Cap-Vert, Méditerranée, chanson française et même quelques détours par le yiddish. Rythmes ensoleillés, énergie communicative et sonorités du monde se mêlent pour offrir une soirée vivante, festive et pleine de couleurs.
Avec ses percussions, ses voix, ses instruments et son envie de faire danser autant que voyager, ce concert promet un vrai moment de partage en plein cœur de Briare. Une belle soirée d’été à vivre en plein air, entre découverte musicale, convivialité et envie de bouger. 5 .
Place de la République Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 42 21 98
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English :
On August 22 at 8:30pm, Briare’s Place de la République welcomes Dança ma mi criola! A rhythmic, sunny concert, full of energy, between Brazil, Reunion, Cape Verde, the Mediterranean and French chanson. An invitation to travel and dance, proposed by the Tempo association
L’événement Concert Dança ma mi criola Briare a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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