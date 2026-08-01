Informations pratiques

Briare

Ciné-plein air

Place de la République Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée film sous les étoiles avec transat, écran géant et restauration sur place. Le film reste une surprise jusqu’au jour J…

Profitez d’une soirée estivale sous les étoiles avec la première édition du cinéma de plein air à Briare. Dès le début de soirée, restauration, planches apéritives et gourmandises vous attendent ! Le film reste une surprise jusqu’au jour J… .

Place de la République Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

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English :

Come enjoy a movie night under the stars with lounge chairs, a giant screen, and food and drinks available on site. The movie will remain a surprise until the day of the event…

L’événement Ciné-plein air Briare a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX