Ciné-plein air Briare
samedi 15 août 2026 · Briare
Informations pratiques
Briare
Ciné-plein air
Place de la République Briare Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter d’une soirée film sous les étoiles avec transat, écran géant et restauration sur place. Le film reste une surprise jusqu’au jour J…
Profitez d’une soirée estivale sous les étoiles avec la première édition du cinéma de plein air à Briare. Dès le début de soirée, restauration, planches apéritives et gourmandises vous attendent ! Le film reste une surprise jusqu’au jour J… .
Place de la République Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a movie night under the stars with lounge chairs, a giant screen, and food and drinks available on site. The movie will remain a surprise until the day of the event…
L’événement Ciné-plein air Briare a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Briare (Loiret)
- Ça roule ! Sortie vélo Briare 5 août 2026
- L’école de la forêt session d’été Briare 7 août 2026
- Balade-dégustation It’s wine time au Domaine Poupat & Fils Briare 8 août 2026
- L’idiot spectacle d’été ! Briare 13 août 2026
- Théâtre L’Idiot d’après Dostoievski Briare 13 août 2026