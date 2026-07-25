Informations pratiques

Briare

Ça roule ! Sortie vélo

Briare Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Sortie vélo au départ de Briare, au rythme de la Loire et des canaux.

Partez pour une balade à vélo au fil des canaux et de la Loire, à la découverte de la nature et du patrimoine. Une sortie accessible à tous, dans une ambiance conviviale. 12 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

A bike ride starting in Briare, following the course of the Loire River and the canals.

L’événement Ça roule ! Sortie vélo Briare a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX