Ça roule ! Sortie vélo Briare
mercredi 5 août 2026 · Briare
Informations pratiques
Briare
Ça roule ! Sortie vélo
Briare Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Sortie vélo au départ de Briare, au rythme de la Loire et des canaux.
Partez pour une balade à vélo au fil des canaux et de la Loire, à la découverte de la nature et du patrimoine. Une sortie accessible à tous, dans une ambiance conviviale. 12 .
Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
A bike ride starting in Briare, following the course of the Loire River and the canals.
L’événement Ça roule ! Sortie vélo Briare a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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