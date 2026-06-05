Briare

Théâtre L’Idiot d’après Dostoievski

Briare Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-16

Du 13 au 16 août, le Théâtre de l’Escabeau à Briare accueille son spectacle d’été avec L’Idiot, d’après Dostoïevski. Une grande fresque théâtrale portée par les trois compagnies de l’Escabeau, pour redécouvrir ce chef-d’œuvre de la littérature dans une adaptation vivante et sensible.

Du 13 au 16 août, le Théâtre de l’Escabeau à Briare vous donne rendez-vous pour son spectacle d’été avec L’Idiot, d’après Dostoïevski.

Comme chaque année, les trois compagnies de l’Escabeau se réunissent pour porter sur scène une grande œuvre du répertoire dans une adaptation ambitieuse et accessible. Cette nouvelle création plonge le public dans l’univers du prince Mychkine, personnage aussi lumineux que déroutant, dont la sincérité, la bonté et l’innocence se heurtent aux faux-semblants du monde qui l’entoure.

Avec plus de vingt personnages et une adaptation signée Gabriel Arout, ce spectacle promet une immersion intense dans l’un des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Une belle invitation à vivre le théâtre en plein été, dans le cadre singulier de Rivotte. 20 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservation@theatre-escabeau.com

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English :

From August 13 to 16, the Théâtre de l’Escabeau in Briare hosts its summer show with The Idiot, based on Dostoyevsky. A grand theatrical fresco by the three Escabeau companies, rediscovering this literary masterpiece in a lively, sensitive adaptation.

L’événement Théâtre L’Idiot d’après Dostoievski Briare a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX